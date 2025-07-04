Нет смысла бежать в бункер: Физик рассказал об опасности магнитных бурь

Общество склонно преувеличивать мощь и опасность магнитных бурь, если они будут грозить серьёзными последствиями, об этом обязательно официально предупредят. Такое заявление в беседе с «Постньюс» сделал доктор физико-математических наук, профессор РАН Сергей Богачёв.

«Надо понимать, что пресса и люди часто преувеличивают силу бурь, и даже умеренные события подают чуть ли не как рекордные в истории. По-настоящему сильные бури бывают очень редко, а таких, чтобы повлияла на техносферу в глобальном масштабе, за последнее столетие не было вообще», — подчеркнул он.

Богачёв отметил, что научное сообщество обязательно предупредит о действительно опасных событиях. Он добавил, что пока учёные не дают сигнал бежать в бункер, беспокоиться не о чем.