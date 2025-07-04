Нет смысла бежать в бункер: Физик рассказал об опасности магнитных бурь
Профессор Богачёв: Пресса и люди часто преувеличивают силу магнитных бурь
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Общество склонно преувеличивать мощь и опасность магнитных бурь, если они будут грозить серьёзными последствиями, об этом обязательно официально предупредят. Такое заявление в беседе с «Постньюс» сделал доктор физико-математических наук, профессор РАН Сергей Богачёв.
«Надо понимать, что пресса и люди часто преувеличивают силу бурь, и даже умеренные события подают чуть ли не как рекордные в истории. По-настоящему сильные бури бывают очень редко, а таких, чтобы повлияла на техносферу в глобальном масштабе, за последнее столетие не было вообще», — подчеркнул он.
Богачёв отметил, что научное сообщество обязательно предупредит о действительно опасных событиях. Он добавил, что пока учёные не дают сигнал бежать в бункер, беспокоиться не о чем.
В период магнитных бурь людям с метеозависимостью не позавидуешь, но есть способ свести воздействие солнечных штормов к минимуму. Самый важный аспект тут — полноценных отдых. Необходимо вовремя ложиться спать и не перегружать голову: не смотреть новости и не залипать в гаджеты вечером. Это поможет организму приспособиться к возмущениям магнитного поля и снизит неприятные симптомы.