Астроном раскрыл, когда ИИ сможет предупреждать о вспышках на Солнце и магнитных бурях

Учёные до сих пор не способны точно прогнозировать явления на Солнце, несмотря на развитие технологий и искусственного интеллекта, подтвердил кандидат физико-математических наук, и.о. завотдела физики Солнца ГАИШ МГУ Леонид Леденцов в интервью kp.ru. Эксперт пояснил, что ИИ, хотя и переживает пик популярности, станет по-настоящему полезным инструментом лишь спустя время.

«ИИ, конечно, сейчас переживает пик популярности, но по-настоящему полезен этот инструмент станет только через некоторое время, когда хайп пройдёт, а останется рабочая методология», — объяснил эксперт.

Леденцов отметил, что в наблюдательной астрономии методики ИИ наверняка пригодятся, однако подчеркнул, что истинную природу явлений можно понять только через точные математические формулы и законы. Он указал, что ключевыми для понимания солнечной активности являются теория солнечного динамо (процесса генерации магнитного поля потоками плазмы) и теория солнечных вспышек (процесса преобразования энергии магнитного поля в энергию движения заряженных частиц).

Эксперт добавил, что обработка больших массивов данных о прошлом Солнца может не дать информации о его будущем, а искусственный интеллект не гарантирует точных прогнозов.