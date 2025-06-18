На Солнце произошла мощная вспышка высшего класса

В ночь на 17 июня 2025 года Солнце разразилось мощной вспышкой высшего класса X1.2, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Событие, достигшее пика в 00:49 по Москве, произошло в активной области № 4114, уже отметившейся крупными вспышками M8.4 и M6.3 ранее в июне. Эта зона, расположенная близ центрального солнечного меридиана, находится в эпицентре влияния на Землю.

Учёные отметили, что предыдущие вспышки сопровождались выбросами плазмы, но их траектории миновали орбиты планет. Если магнитное поле Солнца не изменилось за последние двое суток, новый выброс, возможно, также обойдёт Землю стороной. Однако точных данных пока нет: факт выброса не подтверждён, а первые снимки с космических коронографов, способные показать движение плазмы, ожидаются не ранее чем через час, пояснили специалисты.