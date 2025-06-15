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15 июня, 10:44

На Солнце произошла сильная вспышка длительностью 18 минут

Учёные ИПГ зафиксировали на Солнце вспышку класса M6.8 длительностью 18 минут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

Ранним утром 15 июня на Солнце зафиксировали сильную вспышку класса M6.8. По данным Института прикладной геофизики, событие произошло в 02:01 мск в области пятен №4105 и длилось 18 минут.

Как сообщили в лаборатории, вспышка не угрожает Земле, но стала самой мощной в июне. Учёные отмечают рост солнечной активности: в ближайшие двое суток с вероятностью почти 100% ожидаются новые вспышки класса M, а шанс более сильных событий класса X оценивается в 20%.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на категории A, B, C, M и X, где X — самые мощные. На каждом уровне происходит усиление в десятикратном размере. Наиболее сильные выбросы плазмы могут провоцировать на Земле магнитные бури.

Учёный заявил о росте числа магнитных бурь на Земле
Учёный заявил о росте числа магнитных бурь на Земле

Ранее российские учёные зафиксировали странный объект в космосе — над поверхностью Солнца появилась структура, внешне напоминающая гигантскую птицу или летательный. Его огромные размеры поражают: одно «крыло» объекта простирается на 150 тысяч километров, что в десять раз больше диаметра нашей планеты.

Александра Мышляева
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