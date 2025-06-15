На Солнце произошла сильная вспышка длительностью 18 минут

Ранним утром 15 июня на Солнце зафиксировали сильную вспышку класса M6.8. По данным Института прикладной геофизики, событие произошло в 02:01 мск в области пятен №4105 и длилось 18 минут.

Как сообщили в лаборатории, вспышка не угрожает Земле, но стала самой мощной в июне. Учёные отмечают рост солнечной активности: в ближайшие двое суток с вероятностью почти 100% ожидаются новые вспышки класса M, а шанс более сильных событий класса X оценивается в 20%.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на категории A, B, C, M и X, где X — самые мощные. На каждом уровне происходит усиление в десятикратном размере. Наиболее сильные выбросы плазмы могут провоцировать на Земле магнитные бури.