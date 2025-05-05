Учёный заявил о росте числа магнитных бурь на Земле

Несмотря на то, что солнечная активность в первые месяцы 2025 года продемонстрировала некоторое затишье в плане вспышек, Земля ощутила значительное увеличение числа магнитных бурь. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Количество солнечных вспышек, особенно мощных классов X и M, несколько сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако вопреки этой тенденции, количество дней с магнитными бурями возросло более чем в два раза. Главным виновником этого парадоксального явления стали крупные корональные дыры на Солнце, практически отсутствовавшие в прошлом году. Именно они спровоцировали ряд ощутимых магнитных возмущений, включая бури уровня G4.0 в начале января и G3.67 в середине апреля.

Пики солнечной активности в 2024 и 2025 годах пришлись на одно и то же число – 23 февраля, хотя мощность вспышки в прошлом году была значительно выше.