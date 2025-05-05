Учёный заявил о росте числа магнитных бурь на Земле
В лаборатории РАН заявили, что на Земле стало больше магнитных бурь
Солнце. Фото © freepik
Несмотря на то, что солнечная активность в первые месяцы 2025 года продемонстрировала некоторое затишье в плане вспышек, Земля ощутила значительное увеличение числа магнитных бурь. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Количество солнечных вспышек, особенно мощных классов X и M, несколько сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако вопреки этой тенденции, количество дней с магнитными бурями возросло более чем в два раза. Главным виновником этого парадоксального явления стали крупные корональные дыры на Солнце, практически отсутствовавшие в прошлом году. Именно они спровоцировали ряд ощутимых магнитных возмущений, включая бури уровня G4.0 в начале января и G3.67 в середине апреля.
Пики солнечной активности в 2024 и 2025 годах пришлись на одно и то же число – 23 февраля, хотя мощность вспышки в прошлом году была значительно выше.
Богачёв подчеркнул, что наблюдаемые изменения могут свидетельствовать о перестройке солнечной активности, но пока преждевременно говорить о начале её спада. Важно помнить, что в прошлом году именно май ознаменовался резким скачком активности, сопровождавшимся мощнейшими магнитными бурями за последние два десятилетия.
Life.ru ранее представил календарь магнитных бурь на май 2025 года. Сила возмущений будет колебаться от умеренной до высокой. Магнитные бури могут негативно сказаться на самочувствии людей и работе электроники. Самые сильные вспышки ожидаются 2, 5, 6 и 7 мая. Магнитное поле будет нестабильным 1, 8, 10, 18, 19, 20 и 21 мая.