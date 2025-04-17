«Меньше нервничать»: Россиянам объяснили, как пережить мощные магнитные бури

Люди могут легче пережить магнитные бури, если сократят умственные и физические нагрузки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Севинч Алиева.

Специалист отметила, что в период колебания геомагнитного поля планеты нужно меньше нервничать, спать как минимум шесть часов в сутки. А ещё эксперт посоветовала выделять время для пеших прогулок и не отказываться от назначенных врачом лекарств. По её словам, при магнитных бурях следует больше употреблять овощей и фруктов, а также заниматься йогой.

Кроме того, людям с хроническими заболеваниями порекомендовали обратиться к врачу и попросить дать рекомендации на период повышенной солнечной активности, добавила Алиева.

«Если человек полностью здоров, но испытывает длительное недомогание во время магнитных бурь, у него сильная слабость, усталость, головокружение, удушье, то нужно внимательно отнестись к своему здоровью и обратиться за медицинской помощью», — подытожила врач.