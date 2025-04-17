Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 09:54

«Меньше нервничать»: Россиянам объяснили, как пережить мощные магнитные бури

Терапевт Алиева: При магнитных бурях нужно сократить умственные нагрузки

У девушки болит голова. Обложка © «Шедеврум»

У девушки болит голова. Обложка © «Шедеврум»

Люди могут легче пережить магнитные бури, если сократят умственные и физические нагрузки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Севинч Алиева.

Специалист отметила, что в период колебания геомагнитного поля планеты нужно меньше нервничать, спать как минимум шесть часов в сутки. А ещё эксперт посоветовала выделять время для пеших прогулок и не отказываться от назначенных врачом лекарств. По её словам, при магнитных бурях следует больше употреблять овощей и фруктов, а также заниматься йогой.

Кроме того, людям с хроническими заболеваниями порекомендовали обратиться к врачу и попросить дать рекомендации на период повышенной солнечной активности, добавила Алиева.

«Если человек полностью здоров, но испытывает длительное недомогание во время магнитных бурь, у него сильная слабость, усталость, головокружение, удушье, то нужно внимательно отнестись к своему здоровью и обратиться за медицинской помощью», — подытожила врач.

«Готовимся к худшему»: Учёный предупредил о новой космической угрозе для всего человечества
«Готовимся к худшему»: Учёный предупредил о новой космической угрозе для всего человечества

Напомним, что на Земле завершилась лютая магнитная буря, которая началась с 16 апреля. Тем не менее состояние магнитосферы остаётся возмущённым, а наша планета всё ещё пребывает в облаке солнечной плазмы, предупредили учёные.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar