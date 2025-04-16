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16 апреля, 01:21

Землю накрыла нарастающая магнитная буря

Магнитная буря уровня G2 накрыла Землю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nightman1965

Магнитная буря уровня G2 накрыла Землю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nightman1965

Магнитная буря на нашей планете продолжает набирать силу, перейдя с незначительного уровня G1 до умеренного G2, о чём свидетельствуют данные мониторинга Института прикладной геофизики. Это повышение интенсивности солнечного воздействия может привести к ряду нежелательных последствий для технологических систем и инфраструктуры.

Текущая ситуация требует повышенного внимания, так как буря уровня G2 способна вызывать перебои в работе навигационных систем, нарушения радиосвязи различного диапазона, а также создавать сложности для наземных служб, которым может потребоваться вносить корректировки при ориентации в пространстве.

Отметим, что начальная фаза геомагнитных возмущений была зафиксирована ещё во вторник, когда буря классифицировалась как незначительная (G1).

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Ранее Life.ru рассказывал, какой апокалипсис в плане геомагнитной обстановки нас ждёт в апреле 2025 года: календарь магнитных бурь по дням. Будьте внимательны к своему здоровью и прислушивайтесь к рекомендациям специалистов!

Артём Гапоненко
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