Землю накрыла нарастающая магнитная буря

Магнитная буря на нашей планете продолжает набирать силу, перейдя с незначительного уровня G1 до умеренного G2, о чём свидетельствуют данные мониторинга Института прикладной геофизики. Это повышение интенсивности солнечного воздействия может привести к ряду нежелательных последствий для технологических систем и инфраструктуры.

Текущая ситуация требует повышенного внимания, так как буря уровня G2 способна вызывать перебои в работе навигационных систем, нарушения радиосвязи различного диапазона, а также создавать сложности для наземных служб, которым может потребоваться вносить корректировки при ориентации в пространстве.

Отметим, что начальная фаза геомагнитных возмущений была зафиксирована ещё во вторник, когда буря классифицировалась как незначительная (G1).