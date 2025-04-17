На Земле завершилась лютая магнитная буря, но солнечный ветер грозит новым штормом

Магнитная буря, начавшаяся накануне, достигла к вечеру среды почти максимального уровня и завершилась, согласно данным, размещённым на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Теперь можно выдохнуть, в ближайшее время нас больше солнечная активность не побеспокоит.

В утренние часы буря прекратилась, однако состояние магнитосферы остаётся возмущённым, а наша планета всё ещё пребывает в облаке солнечной плазмы. Согласно прогнозу, вероятность продолжения бурь в первой половине дня четверга составляет 55%. 18 апреля значение упадёт до 16 %, а 19 апреля – до 7 %, что является уже совсем обычным значением.

«На данный момент параметры солнечного ветра в окрестностях Земли остаются повышенными, поэтому сохраняются риски повторных усилений бури, хотя и меньшей мощности. В то же время есть явные признаки стабилизации обстановки. Кроме того, размеры облака солнечной плазмы, в котором оказалась Земля, всё же ограничены, и в течение сегодняшних суток планета должна из него выйти», – заключили учёные.