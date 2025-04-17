Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 23:30

Магнитная буря на Земле усилилась до предпоследнего уровня G4

Магнитная буря усилилась. Обложка © Freepik / freepik

Магнитная буря усилилась. Обложка © Freepik / freepik

Магнитная буря на Земле выросла до «очень сильного» уровня G4. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики (ИПГ).

«Степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время поднялась до отметки G4 — «очень сильно»,приводит данные ИПГ агентство ТАСС.

Накрывшая Землю мощная магнитная буря затянется на сутки
Накрывшая Землю мощная магнитная буря затянется на сутки

Напомним, шкала измерения магнитной бури рассчитана на пять уровней, где G5 обозначает «экстремально сильно», а G1 — «слабо». Уровень G4 предполагает, что на Земле могут возникать серьёзные помехи в связи. Также возможны глубокие нарушения в радиосвязи и многочасовые сбои спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут появляться даже в тропических регионах.

Как сообщал Life.ru, нарастающая магнитная буря началась 16 апреля. Это повышение интенсивности солнечного воздействия может привести к ряду нежелательных последствий для технологических систем и инфраструктуры

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Магнитные бури
  • Новости науки
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar