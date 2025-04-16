Накрывшая Землю мощная магнитная буря затянется на сутки

Магнитная буря, которая началась на Земле 16 апреля, затянется до утра четверга, 17 апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«До Земли добрались два огромных солнечных протуберанца и ударили по магнитосфере. Космический удар вызвал мощную магнитную бурю, которая с перерывами затянется до утра четверга и может серьёзно сказаться на здоровье метеозависимых людей», — сообщил он.

Пик геошторма придётся на утро среда, а также в ночь и на утро четверга (G2 и G1 — средняя и слабая буря).

Синоптик не исключил, что из-за бури даже в средних широтах сегодня ночью можно будет наблюдать полярное сияние.