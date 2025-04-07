«Готовимся к худшему»: Учёный предупредил о новой космической угрозе для всего человечества

Солнце вошло в фазу повышенной активности. Это показали исследования, которые были проведены международной группой астрономов с использованием телескопа SOHO и данных с российской станции «Спектр-РГ», сообщает «Новосвят».

По данным издания, солнечная активность означает, что в ближайшие годы может повториться геомагнитное событие, аналогичное тому, что произошло в 1859 году. Оно получило название событие Кэррингтона. Более 160 лет назад геомагнитная буря вывела из строя телеграфные системы по всему миру, а северное сияние наблюдали даже на Карибских островах.

Подобное событие может стать катастрофичным для современных технологий, пояснили авторы материала. Российский астрофизик, доктор физико-математических наук Алексей Сергеевич Коваленко из Института солнечно-земной физики СО РАН объяснил, что в настоящее время Солнце ведёт себя необычно активно.

«В 1859 году мир пережил бурю, которая сегодня могла бы отключить спутники, электросети и системы связи. Наши расчёты показывают, что магнитное поле Земли не сможет полностью защитить инфраструктуру от такого удара. Это не вопрос «если», а вопрос «когда», — подчеркнул специалист.

Коваленко добавил, что Россия уже разрабатывает системы защиты. Так, специалисты из Роскосмоса тестируют новые экранирующие технологии для спутников. Однако человечеству, по словам учёного, нужно готовиться к худшему — отключения могут продлиться недели. Эксперт отметил, что особенно уязвимы регионы, где развита электроника. В их числе — США, Азия и Европа. По сведениям NASA, ущерб от подобной геомагнитной вспышки может составить до двух триллионов долларов.