Россиянам в апреле предрекли небывалые страдания из-за магнитных бурь

В течение шести подряд на Земле ожидаются магнитные бури. Такой прогноз предоставлен Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Институтом солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук (РАН).

Последствия солнечных вспышек ожидаются уже на этой неделе. По прогнозам, заряженные частицы достигнут Земли в среду вечером, 2 апреля, и начнётся магнитная буря с уровнем Kp 3. Однако геошторм будет постепенно усиливаться. Согласно графику, к вечеру пятницы, 4 апреля, мощность магнитной бури возрастёт до Kp 5. Вся суббота, 5 апреля, пройдет под воздействием магнитной бури умеренной силы. В воскресенье интенсивность геошторма немного ослабнет, но к вечеру 6 апреля снова начнёт расти.

Магнитные бури представляют собой резкие изменения в геомагнитном поле Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Они возникают из-за повышенной солнечной активности, связанной с вспышками и выбросами корональной массы с Солнца. Интенсивность бурь измеряется с помощью индексов (например, Kp) и классифицируется по уровням: слабые (G1), умеренные (G2) и сильные (G3–G5).

Какой силы будут магнитные бури с 1-го по 6 апреля 2025 года: расписание по дням. Источник Time in.ru