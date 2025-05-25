Над Солнцем заметили гигантскую «птицу» размером в 10 раз больше Земли

Российские учёные зафиксировали странный объект в космосе — над поверхностью Солнца появилась структура, внешне напоминающая гигантскую птицу или летательный аппарат. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

«На изображении как будто бы отчётливо видна «птица» или «летательный аппарат» с тянущимся за ним «пламенным следом», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Снимок был получен с телескопа LASCO вчера в 10:00 по московскому времени. Объект, похожий на мифическое существо, «парит» примерно в двух миллионах километров над Солнцем. Размер одного «крыла» составляет около 150 тысяч километров — это более чем в десять раз превышает диаметр Земли.

В лаборатории подчеркнули: такие снимки с чёткими структурами и «пламенными хвостами» встречаются крайне редко. Учёные пока не берутся однозначно объяснить природу явления, однако считают, что речь идёт об оптическом эффекте, связанном с солнечной плазмой и сложной формой выбросов.