Пентагон заявил о наблюдении российского кинетического оружия в космосе

Пентагон заявляет о наблюдении российского кинетического оружия в космосе. Об этом сообщил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен на слушаниях в Сенате Конгресса США.

По словам Салтцмена, российские военные якобы «выпустили то, что можно считать кинетическим оружием», и американские военные стали свидетелями этого на орбите. Генерал выразил опасения по поводу того, что подобные технологии могут представлять угрозу для американских спутников.

«В последние несколько лет мы наблюдали, например, как русские демонстрировали некоторые возможности на орбите», — заявил он.