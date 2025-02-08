Захарова раскрыла последствия для США в случае размещения оружия в космосе

«Что касается позиции Соединённых Штатов Америки, мы сейчас много что слышим. Если в эту сторону пойдёт вся история, тогда, наверное, им тоже нужно будет как-то объясниться, ведь они буквально недавно тоже вроде бы говорили о том, что не стоит наращивать вооружение, его потенциал в космосе», — сказала она в беседе с РИА «Новости».