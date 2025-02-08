Захарова раскрыла последствия для США в случае размещения оружия в космосе
Захарова: США придётся объясняться, если они разместят вооружение в космосе
США придётся объясняться, если они решат разместить вооружения в космосе. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Что касается позиции Соединённых Штатов Америки, мы сейчас много что слышим. Если в эту сторону пойдёт вся история, тогда, наверное, им тоже нужно будет как-то объясниться, ведь они буквально недавно тоже вроде бы говорили о том, что не стоит наращивать вооружение, его потенциал в космосе», — сказала она в беседе с РИА «Новости».
По словам Захаровой, Москва будет внимательно наблюдать за позицией Вашингтона и действовать, основываясь на своих принципиальных оценках, принимая во внимание, как в Штатах уклоняются от ранее озвученных заявлений.
Ранее Захарова заявила, что законные международные органы обязаны провести расследование против действий американских властей, которые на протяжении многих лет навязывают миру антигуманную концепцию «многообразия, равенства и инклюзивности», поддерживая её с помощью санкций, политического давления и преследования. По её мнению, длительная пропаганда либеральных взглядов разрушила жизни множества людей.
Telegram / МИД России