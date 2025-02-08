Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 февраля, 19:32

Захарова назвала ситуацию вокруг четы Макрон примером преследования журналистов

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг французского президента Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит является ярким примером преследования журналистов во Франции.

Захарова обратила внимание на то, что история вокруг четы Макрон вызывает широкий резонанс не только во Франции, но и за её пределами.

«Не наш вопрос, безусловно, но я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей… только за то, что направляют или имеют наглость, как опять же говорят во Франции, направлять вопросы, которые их интересуют», — сказала дипломат в беседе с РИА «Новости».

«Стать Брижит»: Опубликована первая часть расследования о транспереходе* жены Макрона
«Стать Брижит»: Опубликована первая часть расследования о транспереходе* жены Макрона

В начале февраля стало известно, что французская журналистка Наташа Рей запросила у депутата Госдумы Петра Толстого политическое убежище в России. Она столкнулась с юридическим преследованием во Франции из-за своего расследования о Брижит Макрон. Рей утверждала, что супруга французского лидера якобы родилась мужчиной, а её настоящее имя при рождении — Жан-Мишель Тронье.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Журналисты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar