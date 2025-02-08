Захарова назвала ситуацию вокруг четы Макрон примером преследования журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг французского президента Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит является ярким примером преследования журналистов во Франции.

Захарова обратила внимание на то, что история вокруг четы Макрон вызывает широкий резонанс не только во Франции, но и за её пределами.

«Не наш вопрос, безусловно, но я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей… только за то, что направляют или имеют наглость, как опять же говорят во Франции, направлять вопросы, которые их интересуют», — сказала дипломат в беседе с РИА «Новости».