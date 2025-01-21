Легитимные международные инстанции должны расследовать действия властей Штатов, которые десятки лет продвигали в мире антигуманную доктрину «многообразия, равенства и инклюзивности», подкрепляя её санкциями, политическим давлением и травлей людей. Об этом в личном телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, после того как президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под указом об остановке государственных инициатив США на уровне федерального правительства. В рамках распоряжения американского лидера все соответствующие должности должны быть ликвидированы в течение 60 дней.

Спикер ведомства подчеркнула, что годы либеральной пропаганды сломали жизнь огромному количеству людей. Сотни тысяч человек поддались на громкие лозунги о самоопределении и ампутировали собственные здоровые органы, чтобы заменить их искусственными. При этом, напомнила дипломат, Штаты множество лет продвигали свою повестку на международных площадках, вынуждая страны и целые народы проявлять солидарность с антинаучными «нарративами». Время всё расставило на свои места — это была та самая пропаганда, что убивала душу и тело.

«Вот чем должны заниматься легитимные международные инстанции — расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину, увязывая её с помощью, санкций, политического и финансового давления, а также унижения человеческого достоинства и травли», — призвала Захарова.