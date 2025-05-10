Запущенный в 1972 году аппарат «Космос-482» упал в Индийский океан
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Советский космический зонд «Космос-482», изначально предназначавшийся для исследования Венеры, завершил свой полёт, упав в Индийский океан. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».
«Запущенный в 1972 году космический аппарат «Космос-482» прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане», — заявили в компании.
Специальные системы слежения внимательно наблюдали, как космический аппарат снижался к Земле. По информации учёных, он вошёл в атмосферу в 9:24 утра (по Москве) примерно в 560 км от острова Средний Андаман, а затем упал в Индийский океан западнее Джакарты.
Напомним, в 1972 году советский зонд «Космос-482» отправился к Венере, но так и не долетел до цели. Причина — поломка двигательной установки на этапе разгона. В результате аппарат остался на вытянутой орбите вокруг нашей планеты. С годами сопротивление земной атмосферы (пусть и крайне разреженной на таких высотах) постепенно уменьшало высоту его орбиты.