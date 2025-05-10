Запущенный в 1972 году аппарат «Космос-482» упал в Индийский океан

Советский космический зонд «Космос-482», изначально предназначавшийся для исследования Венеры, завершил свой полёт, упав в Индийский океан. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«Запущенный в 1972 году космический аппарат «Космос-482» прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане», — заявили в компании.

Специальные системы слежения внимательно наблюдали, как космический аппарат снижался к Земле. По информации учёных, он вошёл в атмосферу в 9:24 утра (по Москве) примерно в 560 км от острова Средний Андаман, а затем упал в Индийский океан западнее Джакарты.