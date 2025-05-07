Запущенная к Венере советская станция упадёт на Землю 9–10 мая

Космический аппарат «Космос-482», запущенный Советским Союзом к Венере в 1972 году, но так и не достигший цели, упадёт на Землю примерно 9-10 мая. Риск причинения какого-либо вреда считается очень низким, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«По данным баллистических расчётов, «Космос-482» должен войти в плотные слои атмосферы 9-10 мая. Диаметр аппарата — около метра, масса — менее 500 кг, что почти в шесть раз меньше массы спускаемого аппарата «Союз», в котором экипаж возвращается на Землю», — говорится в сообщении госкорпорации.

Запущенный в 1972 году к Венере космический аппарат «Космос-482» не достиг своей цели из-за неисправности разгонного блока. Вместо межпланетной траектории он оказался на высокой эллиптической орбите вокруг Земли. Со временем, из-за атмосферного торможения, орбита аппарата постепенно снижается.

В госкорпорации заверили, что вероятность нанесения ущерба при падении обломков «Космоса-482» минимальна. За его движением следят российские и зарубежные системы мониторинга, и по мере приближения к Земле координаты точки входа в атмосферу будут уточняться.