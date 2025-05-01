США допустили «Пять глаз» к данным об операциях РФ и Китая в космосе
The Times: США раскрыли союзникам по «Пяти глазам» данные о РФ и КНР в космосе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rahayu footage
США начали делиться с союзниками по разведывательному альянсу «Пять глаз» информацией о космической деятельности Китая и России. Об этом сообщает The Times.
До недавнего времени, подразделение Space Delta 9, отвечающее за военные операции США в космосе, работало в условиях строжайшей секретности, доступной лишь избранным представителям американского правительства. Однако в последние недели произошёл сдвиг в политике, и союзные разведывательные службы получили доступ к значительной части разведывательной информации США о космической деятельности.
«Пять глаз» — это разведывательное партнёрство, объединяющее спецслужбы США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, которые сотрудничают в области радиоэлектронной разведки и обмениваются собранными данными.
Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал грандиозное сотрудничество с Китаем в космосе. Он также добавил, что наша страна планирует сотрудничество в космической сфере со странами БРИКС в целом. В частности, речь идёт об Индии, Южной Африке и Бразилии.