США допустили «Пять глаз» к данным об операциях РФ и Китая в космосе

США начали делиться с союзниками по разведывательному альянсу «Пять глаз» информацией о космической деятельности Китая и России. Об этом сообщает The Times.

До недавнего времени, подразделение Space Delta 9, отвечающее за военные операции США в космосе, работало в условиях строжайшей секретности, доступной лишь избранным представителям американского правительства. Однако в последние недели произошёл сдвиг в политике, и союзные разведывательные службы получили доступ к значительной части разведывательной информации США о космической деятельности.

«Пять глаз» — это разведывательное партнёрство, объединяющее спецслужбы США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, которые сотрудничают в области радиоэлектронной разведки и обмениваются собранными данными.