Путин анонсировал грандиозное сотрудничество с Китаем в космосе
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин рассказал о грандиозных планах по развитию космической программы в партнёрстве с Китаем. Российский лидер заявил об том на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.
«У нас с Китайской Народной Республикой большие планы, интересные, хорошие, грандиозные», — сообщил глава РФ.
Он добавил, что Россия планирует сотрудничество в космической сфере со странами БРИКС в целом. В частности, речь идёт об Индии, Южной Африке и Бразилии.
Ранее в ходе встречи со студентами Владимир Путин рассказал, что партнёрство в космосе с США тоже продолжается, несмотря на сложную обстановку в мире. Несколько иная ситуация со странами Европы, которые свернули сотрудничества, однако и там продолжают использовать российские технологии на космических объектах.