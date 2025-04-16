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16 апреля, 18:11

Путин анонсировал грандиозное сотрудничество с Китаем в космосе

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о грандиозных планах по развитию космической программы в партнёрстве с Китаем. Российский лидер заявил об том на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.

«У нас с Китайской Народной Республикой большие планы, интересные, хорошие, грандиозные», — сообщил глава РФ.

Он добавил, что Россия планирует сотрудничество в космической сфере со странами БРИКС в целом. В частности, речь идёт об Индии, Южной Африке и Бразилии.

Путин отметил пользу внедрения квантовых и ИИ-технологий
Путин отметил пользу внедрения квантовых и ИИ-технологий

Ранее в ходе встречи со студентами Владимир Путин рассказал, что партнёрство в космосе с США тоже продолжается, несмотря на сложную обстановку в мире. Несколько иная ситуация со странами Европы, которые свернули сотрудничества, однако и там продолжают использовать российские технологии на космических объектах.

Юрий Лысенко
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