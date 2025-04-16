Путин анонсировал грандиозное сотрудничество с Китаем в космосе

Президент России Владимир Путин рассказал о грандиозных планах по развитию космической программы в партнёрстве с Китаем. Российский лидер заявил об том на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.

«У нас с Китайской Народной Республикой большие планы, интересные, хорошие, грандиозные», — сообщил глава РФ.

Он добавил, что Россия планирует сотрудничество в космической сфере со странами БРИКС в целом. В частности, речь идёт об Индии, Южной Африке и Бразилии.