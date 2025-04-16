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16 апреля, 16:12

Путин отметил пользу внедрения квантовых и ИИ-технологий

Фото © Life.ru/ Андрей Тишин

Фото © Life.ru/ Андрей Тишин

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность внедрения квантовых технологий и их широкого применения для достижения стратегических целей государства. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера со студентами МГТУ имени Баумана в среду, 16 апреля.

«Мы начали исследования и разработки в этой области достаточно давно и уже сейчас используем квантовые технологии в ряде отраслей. Уверен, что их потенциал, как и возможности искусственного интеллекта, необходимо активнее направлять на достижение конкретных результатов в сфере технологического развития», — указал глава государства.

Квантовые технологии, напомним, нужны для создания сверхмощных вычислительных систем, более надёжной связи и новых методов измерений, что открывает принципиально новые возможности в науке, безопасности и промышленности.

Путин заявил о поступлении передовых комплексов с ИИ в российские войска
Путин заявил о поступлении передовых комплексов с ИИ в российские войска

Ранее в ходе той же встречи Путин сравнил Илона Маска с легендарным советским конструктором Сергеем Королёвым. Российский лидер заметил, что такие люди, как эти двое, рождаются нечасто.

Марина Фещенко
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