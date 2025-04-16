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16 апреля, 15:29

Путин сравнил Илона Маска с Королёвым

Обложка © ТАСС/CAROLINE BREHMAN, © Wikipedia

Обложка © ТАСС/CAROLINE BREHMAN, © Wikipedia

Президент России Владимир Путин заявил, что люди, подобные американскому бизнесмену Илону Маску рождаются нечасто. Глава государства сравнил его с советским учёным, конструктором ракетно-космических систем Сергеем Королёвым.

«Он (Маск) бредит Марсом. Такие люди нечасто появляются в человеческой популяции — заряженные на определённую идею. Даже если она сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Как идеи того же Королёва», — сказал Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.

Маск удивил соцсети, процитировав Данилу Багрова из "Брата-2"
Маск удивил соцсети, процитировав Данилу Багрова из "Брата-2"

Кстати, ранее отец Илона Маска Эррол заявил, что вместе с сыном он восхищается президентом России Владимиром Путиным. Маск-старший отметил, что для них глава российского государства является «примером сильного лидера».

Александра Вишнякова
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