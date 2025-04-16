Путин сравнил Илона Маска с Королёвым

«Он (Маск) бредит Марсом. Такие люди нечасто появляются в человеческой популяции — заряженные на определённую идею. Даже если она сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Как идеи того же Королёва», — сказал Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.