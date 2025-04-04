Отец Илона Маска Эррол заявил, что они с сыном восхищаются Путиным

Эррол Маск вместе с сыном Илоном Маском восхищаются президентом России Владимиром Путиным. Мужчина заявил, что для них глава российского государства является «примером сильного лидера».

По словам Эррола, российский президент излагает логичные мысли. Он добавил, что было бы не мудро оставаться равнодушным к таким лидерским качествам.

«Как семья мы определённо немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи — он говорит логичные вещи. Если оценивать его как мужчину, очень трудно не испытывать восхищение по отношению к господину Путину», — отметил Эррол Маск в интервью Би-Би-Си.