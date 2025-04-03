Илон Маск останется советником Трампа

Илон Маск продолжит свое сотрудничество с правительством США в качестве советника, поскольку его работа по борьбе с «неконтролируемой бюрократией» ещё не завершена. Об этом в четверг заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Когда Маск присоединился к нам, мы обсудили необходимость повышения эффективности государственного аппарата. Нужно уменьшить разросшуюся бюрократию, которая мешает воле американского народа и приводит к значительным финансовым расходам», – отметил он.

Вэнс также сообщил, что Маск и его команда уже обнаружили масштабные схемы мошенничества, в том числе с грантами на тех, кто получает социальные выплаты в возрасте 150 лет. По его словам, 40% звонков в систему соцобеспечения США поступают от аферистов.