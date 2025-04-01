«Вернётся на своё место»: Трамп анонсировал уход Илона Маска

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Департамент эффективности правительства (DOGE) будет расформирован, так как Илон Маск, его руководитель, сможет работать в качестве государственного служащего только в течение 130 дней. Слова американского лидера приводит телеканал CNN.

«У него большая компания, которой нужно управлять, и поэтому в какой-то момент он вернётся туда. Я бы оставил его на столько, на сколько смогу. Он очень талантливый парень, я люблю умных людей, и он очень умён, и он хорошо поработал», — сказал Трамп в разговоре с журналистами.

Американский лидер, отвечая на вопрос о будущем DOGE без Маска, выразил уверенность, что руководители федеральных агентств извлекли ценные уроки из опыта работы с этой организацией. Он предположил, что некоторые из них захотят переманить сотрудников DOGE к себе.

В то же время, по данным CNN, к концу марта из федеральных агентств было уволено не менее 121 тысячи человек, работавших в DOGE.