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1 апреля, 09:48

«Вернётся на своё место»: Трамп анонсировал уход Илона Маска

Трамп: DOGE прекратит существование, а Илон Маск вернётся на свою работу

Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © TACC / AP / Brandon Bell

Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © TACC / AP / Brandon Bell

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Департамент эффективности правительства (DOGE) будет расформирован, так как Илон Маск, его руководитель, сможет работать в качестве государственного служащего только в течение 130 дней. Слова американского лидера приводит телеканал CNN.

«У него большая компания, которой нужно управлять, и поэтому в какой-то момент он вернётся туда. Я бы оставил его на столько, на сколько смогу. Он очень талантливый парень, я люблю умных людей, и он очень умён, и он хорошо поработал», — сказал Трамп в разговоре с журналистами.

Американский лидер, отвечая на вопрос о будущем DOGE без Маска, выразил уверенность, что руководители федеральных агентств извлекли ценные уроки из опыта работы с этой организацией. Он предположил, что некоторые из них захотят переманить сотрудников DOGE к себе.

В то же время, по данным CNN, к концу марта из федеральных агентств было уволено не менее 121 тысячи человек, работавших в DOGE.

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Ранее Илон Маск заявил, что ночует в Белом доме из-за большой нагрузки в DOGE. По словам миллиардера, он собирается посвятить ближайшие четыре месяца работе на посту главы департамента. Цель предпринимателя — сократить инфляцию до 2% и снизить государственные расходы на два триллиона долларов.

Наталья Демьянова
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