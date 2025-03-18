В DOGE провели «чистку» и признали умершими 3,2 млн человек старше 120 лет

Администрация социального обеспечения США провела обширную проверку своих баз данных и признала умершими приблизительно 3,2 миллиона американцев старше 120 лет. Об этом сообщили в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE).

«В течение последних двух недель администрация соцобеспечения осуществила значительную очистку своих данных. Около 3,2 миллиона владельцев счетов, все из которых старше 120 лет, теперь зарегистрированы как умершие», — говорится в заявлении.

Также добавляется, что работа с базами данных продолжается. В DOGE сообщили, что в списках службы соцобеспечения США остаются около 9 миллионов граждан в возрасте от 120 до 159 лет.