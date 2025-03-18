В DOGE провели «чистку» и признали умершими 3,2 млн человек старше 120 лет
DOGE: В США признали погибшими 3,2 млн владельцев счетов старше 120 лет
Администрация социального обеспечения США провела обширную проверку своих баз данных и признала умершими приблизительно 3,2 миллиона американцев старше 120 лет. Об этом сообщили в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE).
«В течение последних двух недель администрация соцобеспечения осуществила значительную очистку своих данных. Около 3,2 миллиона владельцев счетов, все из которых старше 120 лет, теперь зарегистрированы как умершие», — говорится в заявлении.
Также добавляется, что работа с базами данных продолжается. В DOGE сообщили, что в списках службы соцобеспечения США остаются около 9 миллионов граждан в возрасте от 120 до 159 лет.
Ранее на конференции в Вашингтоне президент США заявил о странных данных в государственных реестрах, отметив, что США выплачивают миллионы долларов гражданам, якобы достигшим возраста 200 и более лет, включая человека, которому будто пошёл уже четвёртый век. Он сообщил, что его администрация занимается выявлением поддельных долгожителей, чтобы остановить нецелевое расходование бюджетных средств, и пообещал положить конец этой мошеннической практике.
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