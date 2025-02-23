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22 февраля, 23:50

Трамп заявил, что США выплачивают миллионы долларов 200-летним гражданам

На конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне президент США Дональд Трамп рассказал о необычных данных в государственных реестрах. По его словам, в них числятся миллионы людей, чей возраст превышает 140 лет, включая одного человека, которому якобы 360 лет.

«В системе соцобеспечения США числятся миллионы людей, которым якобы больше 130, 140, 150 лет. У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет — это абсолютный рекорд», — отметил республиканец.

Трамп подчеркнул, что такие записи вызывают вопросы, так как США существуют всего 250 лет. Он заявил, что его администрация работает над выявлением фейковых долгожителей, чтобы прекратить нецелевое использование бюджетных средств, и пообещал покончить с этой мошеннической схемой.

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Ранее Илон Маск, возглавляющий ведомство по оптимизации работы Правительства США (DOGE), заявил, что Министерство финансов страны ежегодно выделяет более $100 миллиардов в виде пособий неизвестным получателям. По его мнению, около половины этих расходов является очевидным мошенничеством.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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