Путин рассказал о сотрудничестве России и США в космосе

Российско-американское сотрудничество в космосе продолжается, несмотря на сложную международную обстановку. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ им. Баумана в среду, 16 апреля.

«Кстати, мы продолжаем сотрудничать с американцами в космической сфере. Несмотря ни на что, взаимодействие не прекращается. А вот европейцы приняли решение приостановить — это их выбор», — отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что несмотря на свертывание сотрудничества со стороны европейских стран, российские технологии продолжают использоваться на их объектах.

«Российское оборудование до сих пор функционирует на их станциях, в том числе используется в проектах по изучению Марса», — добавил Путин.