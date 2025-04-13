«Сотрудничество восторжествует»: Дмитриев приветствовал пост NASA о Гагарине

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил уверенность в триумфе партнёрства России и США в космосе. В своём аккаунте в соцсети X он отметил, что NASA, отдавая дань уважения Юрию Гагарину в День космонавтики, подтверждает перспективы совместной работы.