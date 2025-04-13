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13 апреля, 07:46

«Сотрудничество восторжествует»: Дмитриев приветствовал пост NASA о Гагарине

Глава РФПИ Дмитриев: Сотрудничество России и США в космосе восторжествует

Космос. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Космос. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил уверенность в триумфе партнёрства России и США в космосе. В своём аккаунте в соцсети X он отметил, что NASA, отдавая дань уважения Юрию Гагарину в День космонавтики, подтверждает перспективы совместной работы.

«NASA отдало дань уважения Гагарину. Сотрудничество восторжествует», — написал Дмитриев.

NASA почтило память Юрия Гагарина по случаю Дня космонавтики
NASA почтило память Юрия Гагарина по случаю Дня космонавтики

Ранее на космодроме Байконур прошла встреча генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова и заместителя администратора «НАСА» по реализации космических программ Кеннета Бауэрсокса. Стороны обсудили совместное празднование 50-летия программы «Союз-Аполлон».

Оксана Попова
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