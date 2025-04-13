«Сотрудничество восторжествует»: Дмитриев приветствовал пост NASA о Гагарине
Глава РФПИ Дмитриев: Сотрудничество России и США в космосе восторжествует
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Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил уверенность в триумфе партнёрства России и США в космосе. В своём аккаунте в соцсети X он отметил, что NASA, отдавая дань уважения Юрию Гагарину в День космонавтики, подтверждает перспективы совместной работы.
«NASA отдало дань уважения Гагарину. Сотрудничество восторжествует», — написал Дмитриев.
Ранее на космодроме Байконур прошла встреча генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова и заместителя администратора «НАСА» по реализации космических программ Кеннета Бауэрсокса. Стороны обсудили совместное празднование 50-летия программы «Союз-Аполлон».