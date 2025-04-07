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7 апреля, 15:28

Роскосмос и NASA провели переговоры на Байконуре

Гендиректор «Роскосмоса» Баканов встретился с замглавы НАСА Бауэрсоксом

Фото © Пресс-служба Роскосмоса

Фото © Пресс-служба Роскосмоса

На космодроме Байконур проходит встреча генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова и заместителя администратора НАСА по реализации космических программ Кеннета Бауэрсокса. На повестке дня — обсуждение предстоящего запуска и совместное празднование 50-летия программы «Союз-Аполлон».

Видео © Пресс-служба Роскосмоса

На 8 апреля запланирован старт пилотируемого корабля «Союз МС-27». Он доставит на МКС космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонни Кима. Возвращение корабля на Землю ожидается 9 декабря. Запланировано проведение 50 научных экспериментов, в том числе двух новых. Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий в октябре выполнят два выхода в открытый космос. По словам Дмитрия Баканова, на Байконур прибыло более 2500 туристов, что стало рекордом по числу зрителей, приехавших наблюдать за запуском.

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«Встреча с представителями НАСА началась. Дмитрий Баканов и Кеннет Бауэрсокс обсудят вопросы сотрудничества на Международной космической станции, предстоящий пилотируемый запуск 8 апреля и годовщину стыковки «Союз-Апполон», — отмечается в сообщении госкорпорации.

Ранее руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что в ближайшее время представители России проведут переговоры с главой корпорации SpaceX Илоном Маском. Дмитриев высоко оценил вклад американского бизнесмена в развитие технологий, назвав того «уникальным лидером».

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Марина Фещенко
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