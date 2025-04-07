Роскосмос и NASA провели переговоры на Байконуре

На 8 апреля запланирован старт пилотируемого корабля «Союз МС-27». Он доставит на МКС космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонни Кима. Возвращение корабля на Землю ожидается 9 декабря. Запланировано проведение 50 научных экспериментов, в том числе двух новых. Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий в октябре выполнят два выхода в открытый космос. По словам Дмитрия Баканова, на Байконур прибыло более 2500 туристов, что стало рекордом по числу зрителей, приехавших наблюдать за запуском.