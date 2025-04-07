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7 апреля, 11:55

«Любимая»: Астронавт NASA в полёте к МКС будет слушать песню российской группы «Комбинация»

Астронавт Ким во время полёта к МКС решил слушать песню American Boy

Астронавт NASA Джонни Ким. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Астронавт NASA Джонни Ким. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

В ходе предполётной пресс-конференции на Байконуре астронавт NASA Джонни Ким признался, что в его плейлист на время полёта к Международной космической станции (МКС) вошла песня российской группы «Комбинация». Космонавт будет слушать песню American Boy.

«Не буду вам докучать перечислением всех песен из моего плейлиста, многие из них про космос. И моя любимая русская песня — American Boy», — сказал он.

Корабль «Союз МС-27» запустят во вторник, 8 апреля. Он доставит на МКС космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонни Кима. Возвращение корабля на Землю ожидается 9 декабря. Запланировано проведение 50 научных экспериментов, в том числе двух новых. Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий в октябре выполнят два выхода в открытый космос.

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Напомним, что для подготовки к запуску «Союза МС-27» орбиту станции скорректировали. В результате проведённого манёвра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,3 километра, достигнув значения 416,43 километра над Землёй. На борту станции в данный момент находятся российские космонавты Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов, а также астронавты NASA Дональд Петтит и Ник Хейг. Недавно к ним присоединились Барри Уилмор и Сунита Уильямс.

Алена Пенчугина
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