«Любимая»: Астронавт NASA в полёте к МКС будет слушать песню российской группы «Комбинация»

В ходе предполётной пресс-конференции на Байконуре астронавт NASA Джонни Ким признался, что в его плейлист на время полёта к Международной космической станции (МКС) вошла песня российской группы «Комбинация». Космонавт будет слушать песню American Boy.

«Не буду вам докучать перечислением всех песен из моего плейлиста, многие из них про космос. И моя любимая русская песня — American Boy», — сказал он.

Корабль «Союз МС-27» запустят во вторник, 8 апреля. Он доставит на МКС космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонни Кима. Возвращение корабля на Землю ожидается 9 декабря. Запланировано проведение 50 научных экспериментов, в том числе двух новых. Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий в октябре выполнят два выхода в открытый космос.