В отряды космонавтов «Роскосмоса» приняли четырёх новичков

Госкорпорация «Роскосмос» взяла на должности кандидатов в космонавты-испытатели четырёх человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что новички начали двухлетнюю подготовку, после которой смогут отправиться покорять орбиту.

Кандидаты в космонавты-испытатели. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

«По итогам четвёртого открытого отбора в отряд космонавтов Роскосмоса на должности кандидатов в космонавты-испытатели назначены Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов», — говорится в сообщении.

Кандидаты в космонавты-испытатели. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

В Роскосмосе сообщили, что было рассмотрено 296 заявок, из которых 80 поступило от женщин. Среди них 72 заявки подали военнослужащие, а 51 — специалисты в области ракетно-космической промышленности. В сентябре кандидаты начали двухлетнюю программу общей космической подготовки. В 2026 году их ожидают государственные экзамены, и в случае успешной сдачи они получат квалификацию «космонавт-испытатель».