В отряды космонавтов «Роскосмоса» приняли четырёх новичков
«Роскосмос» взял на должности кандидатов в космонавты-испытатели четырёх человек
Госкорпорация «Роскосмос» взяла на должности кандидатов в космонавты-испытатели четырёх человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что новички начали двухлетнюю подготовку, после которой смогут отправиться покорять орбиту.
«По итогам четвёртого открытого отбора в отряд космонавтов Роскосмоса на должности кандидатов в космонавты-испытатели назначены Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов», — говорится в сообщении.
В Роскосмосе сообщили, что было рассмотрено 296 заявок, из которых 80 поступило от женщин. Среди них 72 заявки подали военнослужащие, а 51 — специалисты в области ракетно-космической промышленности. В сентябре кандидаты начали двухлетнюю программу общей космической подготовки. В 2026 году их ожидают государственные экзамены, и в случае успешной сдачи они получат квалификацию «космонавт-испытатель».
Ранее Life.ru рассказывал, что для успешного запуска пилотируемого корабля «Союз МС-27» и приземления «Союза МС-26» весной 2025 года была скорректирована орбита Международной космической станции (МКС). В результате манёвра средняя высота орбиты увеличилась на 2,3 километра и составила 416,43 километра над Землёй. Корректировка была выполнена с помощью двигателей грузового аппарата «Прогресс МС-28».
Kandinsky / Life.ru