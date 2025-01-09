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Регион
9 января, 19:14

В отряды космонавтов «Роскосмоса» приняли четырёх новичков

«Роскосмос» взял на должности кандидатов в космонавты-испытатели четырёх человек

Госкорпорация «Роскосмос» взяла на должности кандидатов в космонавты-испытатели четырёх человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что новички начали двухлетнюю подготовку, после которой смогут отправиться покорять орбиту.

Кандидаты в космонавты-испытатели. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Кандидаты в космонавты-испытатели. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

«По итогам четвёртого открытого отбора в отряд космонавтов Роскосмоса на должности кандидатов в космонавты-испытатели назначены Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов», — говорится в сообщении.

Кандидаты в космонавты-испытатели. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Кандидаты в космонавты-испытатели. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

В Роскосмосе сообщили, что было рассмотрено 296 заявок, из которых 80 поступило от женщин. Среди них 72 заявки подали военнослужащие, а 51 — специалисты в области ракетно-космической промышленности. В сентябре кандидаты начали двухлетнюю программу общей космической подготовки. В 2026 году их ожидают государственные экзамены, и в случае успешной сдачи они получат квалификацию «космонавт-испытатель».

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Ранее Life.ru рассказывал, что для успешного запуска пилотируемого корабля «Союз МС-27» и приземления «Союза МС-26» весной 2025 года была скорректирована орбита Международной космической станции (МКС). В результате манёвра средняя высота орбиты увеличилась на 2,3 километра и составила 416,43 километра над Землёй. Корректировка была выполнена с помощью двигателей грузового аппарата «Прогресс МС-28».

Обложка ©

Kandinsky / Life.ru

Александра Мышляева
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