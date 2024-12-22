Роскосмос: Орбиту МКС скорректировали для подготовки к запуску «Союза МС-27»

Для обеспечения успешного запуска пилотируемого корабля «Союз МС-27» и приземления «Союза МС-26» в весенний период 2025 года орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, в результате проведённого манёвра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,3 километра, достигнув значения 416,43 километра над Землёй. Корректировка орбиты была выполнена с использованием двигателей грузового космического аппарата «Прогресс МС-28», которые были включены в 04:10 мск и проработали 811,3 секунды.

На борту станции в данный момент находятся российские космонавты Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов, а также астронавты NASA Дональд Петтит и Ник Хейг. Недавно ним присоединились Барри Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие на МКС в рамках первой пилотируемой миссии американского корабля Boeing Starliner.