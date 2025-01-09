Инопланетные святки: Российские космонавты показали, как колядуют на МКС
Космонавт Роскосмоса Вагнер показал, как колядуют на МКС на святочной неделе
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер. Обложка © VK / Космонавт Иван Вагнер
Космонавты продолжают радовать россиян шуточными снимками прямо с борта Международной космической станции. На этот раз космонавт Роскосмоса Иван Вагнер в честь начала Святок показал, как колядуют на орбите.
«Тем временем вовсю идёт святочная неделя. Кто помнит, как в детстве наряжались и ходили колядовать? Теперь представьте такую картину на орбите: стучатся к вам в дверь, то есть в люк, открываете, а там такие ребята с мешками. Куда без фото с этими гостями?» — сказал космонавт.
Напомним, что до 19 января — праздника Крещения Господня — продлится Святочный период.
Ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил с резкой критикой в сторону гаданий на Рождество, назвав их сатанинским ритуалом. Политик подчеркнул, что подобные практики недопустимы для верующих, особенно в этот святой праздник. Депутат считает, что гадания, несмотря на их фольклорные корни, оскорбляют веру и Бога.