Инопланетные святки: Российские космонавты показали, как колядуют на МКС

Космонавты продолжают радовать россиян шуточными снимками прямо с борта Международной космической станции. На этот раз космонавт Роскосмоса Иван Вагнер в честь начала Святок показал, как колядуют на орбите.

«Тем временем вовсю идёт святочная неделя. Кто помнит, как в детстве наряжались и ходили колядовать? Теперь представьте такую картину на орбите: стучатся к вам в дверь, то есть в люк, открываете, а там такие ребята с мешками. Куда без фото с этими гостями?» — сказал космонавт.

Напомним, что до 19 января — праздника Крещения Господня — продлится Святочный период.