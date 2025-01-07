«Суженый-ряженый, приди»: Российские гадалки заломили цены в преддверии святок

В святки гадалки, астрологи и тарологи увеличили свои расценки на услуги на 30%. За последние несколько дней спрос на коммерческие предсказания судьбы удвоился. Об этом сообщает SHOT.

Гадалки подняли расценки перед святками. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmagonline / sunrise_130191 / babusha_gaiua

В социальных сетях наблюдается настоящий бум магии. Одни специалисты гадают на рунах, другие используют карты Таро. Современные гадалки уже не сидят в темных комнатах при свечах — они предлагают свои услуги онлайн. Чаще всего общение происходит через голосовые сообщения или видеозвонки.

Наибольшей популярностью пользуется гадание на суженого. Гадалки обещают помочь настроиться на вещий сон и расскажут, что положить под подушку, чтобы увидеть свою будущую любовь.

Как рассказали тарологи, сейчас наблюдается высокий интерес к раскладам на 2025 год, за которые они берут от 15 тысяч рублей. Гадания на рунах стоят чуть дешевле — около 3 тысяч рублей.

Также в тренде бабушки-блогеры, которые за небольшое вознаграждение предлагают старинные ритуалы и присказки на женихов. Их услуги обойдутся примерно в 1 тысячу рублей.