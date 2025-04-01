Учёные из США выявили скопления человеческих душ в космосе

Исследователи из школы имени Пратта при университете Дьюка сделали неожиданное открытие, изучая космос с необычной перспективы. Они зафиксировали загадочные вспышки, которые были охарактеризованы как скопления человеческих душ.

Это открытие вызвало настоящий фурор в научном сообществе. По мнению авторов исследования, в бескрайних просторах космоса существуют эти необычные образования, которые медленно движутся к источнику энергии.

Для выявления этих феноменов ученые применили высокотехнологичное оборудование, способное регистрировать электромагнитные колебания в космическом пространстве. Внешний вид вспышек напоминает молнии, которые концентрируются на протяженности нескольких километров.

Хотя точная природа этих явлений пока остается неясной, исследователи полны решимости продолжить свои работы. Это открытие может значительно расширить наше понимание космоса и, возможно, открыть двери к пониманию чего-то более мистического и потустороннего, пишет ИА «Кулик».