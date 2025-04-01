Китайским учёным удалось воссоздать лицо человека, жившего 16 тысяч лет назад

Учёные из Гуанси-Чжуанского автономного района Китая совершили впечатляющее открытие, реконструировав облик древнего человека, который жил на Земле 16 тысяч лет назад. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале на платформе ScienceDirect.

Реконструкция была основана на анализе черепа, найденного среди окаменелых останков в пещере Яхуай. Для создания точного изображения лица исследователи использовали передовые технологии 3D-моделирования и трёхмерной геометрической морфометрии.

Находка в пещере Яхуай является вторым известным палеолитическим захоронением, обнаруженным в Китае, и имеет огромное значение для науки. По словам учёных, эти окаменелые останки предоставляют ценную информацию о миграционных процессах, образе жизни и погребальных традициях людей той далекой эпохи.