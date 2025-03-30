Японские учёные сообщили о потрясающем прорыве в лечении паралича

В Японии парализованный мужчина смог встать на ноги после укола стволовых клеток. Об этом сообщили профессор физиологии Хидеюки Окано и профессор ортопедии Масая Накамура, их слова приводит издание Asahi.

Исследователи из Университета Кэйо в Токио представили революционные результаты эксперимента по восстановлению подвижности у пациентов с тяжёлыми повреждениями спинного мозга. В исследовании участвовали четверо мужчин старше 60 лет, получивших травмы за 2–4 недели до начала терапии. В начале 2022 года им сделали инъекции специально подготовленных стволовых клеток, и теперь наблюдаются поразительные результаты, говорится в материале.

Один из пациентов, ранее полностью парализованный, начал заново учиться ходить. У другого значительно восстановилась подвижность в руках и ногах. При этом серьёзных побочных эффектов зафиксировано не было. Учитывая, что двое из четырёх участников показали существенное улучшение, учёные уже говорят о 50% успехе методики.

Ключевую роль в этом достижении сыграли индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS) — уникальный биоматериал, который можно «перепрограммировать» в клетки любого типа. Профессор Хидэюки Окано и его команда смогли превратить эти клетки в нервные, способные восстанавливать повреждённые участки спинного мозга.

Эти обнадёживающие результаты открывают новые перспективы для лечения не только травм позвоночника, но и нейродегенеративных заболеваний. Учёные планируют расширить клинические испытания, чтобы подтвердить эффективность метода и сделать его доступным для большего числа пациентов.