Учёные открыли фермент, способный помочь в лечении деменции

Исследователи Института цитологии РАН установили, что катепсин B — жизненно важный фермент иммунной системы — способен разрушать патогенные белки-амилоиды, которые накапливаются в организме при различных заболеваниях, включая нейродегенеративные, то есть болезни Паркинсона и Альцгеймера. Этот фермент может стать важным компонентом препаратов для лечения деменции, сообщает «Газета.ru».

По данным издания, российские учёные в последние годы активно исследуют возможную роль различных лизосомальных протеаз — ключевых внутриклеточных ферментов, участвующих в деградации белков и иммунном ответе — в развитии амилоидных заболеваний. Так, сотрудники ИНЦ РАН изучили влияние катепсина B на амилоиды, связанные с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, и пришли к выводу, что фермент способен разрушать амилоиды, не оказывая токсического воздействия на организм.

Ведущий научный сотрудник Лаборатории структурной динамики, стабильности и фолдинга белков ИНЦ РАН Анна Сулацкая подчеркнула, что результаты исследования свидетельствуют о возможности в перспективе использовать этот фермент в производстве антиамилоидных препаратов.