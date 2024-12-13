Россиян предупредили, что приём статинов повышает риск деменции

Доктор Ольга Бокерия поделилась информацией о возможных побочных эффектах, которые могут возникать при применении статинов. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Статины являются важными препаратами для снижения уровня «плохого» холестерина и защиты от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и инфаркт. Однако, несмотря на их очевидную пользу, многие пациенты испытывают страх перед их приёмом из-за возможных побочных эффектов.

Кардиолог обращает внимание на то, что статины назначаются пожизненно и требуют регулярного приёма. Их действие заключается в блокировке фермента, участвующего в синтезе холестерина в печени, что позволяет снизить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и улучшить функцию сосудов. Это делает статины эффективным средством для предотвращения атеросклероза, который может протекать бессимптомно до момента развития инфаркта или инсульта.

Однако, как и у любого лекарства, у статинов есть побочные эффекты. Среди наиболее часто упоминаемых жалоб — мышечные боли, усталость и общая слабость. Эти симптомы связаны с разрушением мышечной ткани и могут мешать повседневной активности. В редких случаях статины могут вызывать ухудшение памяти и развитие деменции. Это связано с тем, что холестерин является важным компонентом оболочек клеток, включая нервные, и его недостаток может нарушать клеточную коммуникацию.

Повышение уровня сахара в крови — ещё один возможный побочный эффект. Однако, по мнению доктора Бокерии, его можно контролировать с помощью правильного питания и соблюдения диеты, ограничивая потребление углеводов.

Врачи настоятельно рекомендуют пациентам взвешивать пользу и риски, связанные с приёмом статинов. Консультация с лечащим врачом поможет определить оптимальную дозировку и минимизировать неприятные последствия. Важно помнить, что статины играют ключевую роль в предотвращении серьёзных сердечно-сосудистых происшествий и могут сохранить жизнь людям из группы риска.