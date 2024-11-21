Физическая выносливость снижает риск деменции на 35%: результаты исследования

Исследование, проведённое учёными из Тяньцзиньского медицинского университета и Каролинского института, показало, что развитая кардиореспираторная выносливость (КРВ) может снизить риск развития деменции на 35% даже при наличии генетической предрасположенности.

Кардиореспираторная выносливость — это способность организма эффективно снабжать мышцы кислородом. С возрастом этот показатель ухудшается: начиная с 20-30 лет, он опускается на 3-6% в год, а к 70 годам темпы падения увеличиваются до 20%. Это может привести к снижению когнитивных функций и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты, опубликованные в British Journal of Sports Medicine доказывают, что высокая кардиореспираторная выносливость связана с более низким риском развития всех видов деменции.

В исследовании участвовали 61 214 человек в возрасте от 39 до 70 лет, которые не страдали деменцией на момент начала эксперимента. Испытуемые прошли шестиминутный тест на велотренажере для оценки их КРВ и когнитивных навыков. Также был рассчитан полигенный индекс риска болезни Альцгеймера.

У выносливых участников риск заболевания оказался на 40% ниже, а дебют деменции откладывался в среднем на 1,48 года. Даже у тех, кто имел умеренный и высокий генетический риск, развитая КРВ повышала шансы на здоровое старение мозга.

Поддержание высокой кардиореспираторной выносливости является важным фактором для сохранения здоровья мозга и снижения риска развития деменции. Учёные рекомендуют увеличивать количество аэробных упражнений в среднем и пожилом возрасте, чтобы улучшить когнитивные функции и минимизировать риск слабоумия.