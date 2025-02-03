Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 12:55

Российские учёные научились определять деменцию на ранних стадиях по крови

НовГУ: У людей с больными почками деменцию можно выявить по анализу крови

Учёные Новгородского университета научились выявлять деменцию при помощи анализа крови. Результатами исследования поделились с «Газетой.Ru» в Минобрнауки России.

Наличие деменции, особенно на ранних стадиях, очень тяжело распознать. Сам пациент не всегда понимает, что у него появились проблемы с памятью или мышлением. При помощи новой методики можно не только обнаружить это серьёзное заболевание, но и даже оценить риски его развития.

Учёные назвали продукт, который предотвращает болезни сердца и деменцию
Учёные назвали продукт, который предотвращает болезни сердца и деменцию

Как оказалось, в крови людей есть соединения, которые повышаются в результате нарушения функции почек и вызывают эндотелиальную дисфункцию. Это в свою очередь приводит к развитию деменции.

«Нашей целью стала разработка объективного метода выявления деменции у пациентов с терминальной почечной недостаточностью, который учитывал бы не только клиническую оценку, но и патогенетические особенности заболевания почек и ассоциированных с ним осложнений», — пояснили учёные.

Когнитивные нарушения при хронической болезни почек возникают из-за накопления азотсодержащих веществ. Они перестают выводиться почками и оказывают токсическое действие на мозг и другие органы. Также в мозге усиливается работа биологически активных веществ, запускающих воспаление. На данный момент аналогов метода в России и зарубежных странах нет.

Ранее россиянам перечислили первые симптомы деменции. К ним, в частности, относятся апатия, потеря интереса к любимым занятиям, агрессия и раздражительность. Также человек начинает меньше общаться с близкими и друзьями, ему требуются напоминания и помощь при умственной деятельности. На начальной стадии больной может сохранять независимость и самостоятельно себя обслуживать, что может сбить с толку родственников.

Обложка ©

freepik/rawpixel.com

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Новости науки
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar