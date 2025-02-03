Российские учёные научились определять деменцию на ранних стадиях по крови

Учёные Новгородского университета научились выявлять деменцию при помощи анализа крови. Результатами исследования поделились с «Газетой.Ru» в Минобрнауки России.

Наличие деменции, особенно на ранних стадиях, очень тяжело распознать. Сам пациент не всегда понимает, что у него появились проблемы с памятью или мышлением. При помощи новой методики можно не только обнаружить это серьёзное заболевание, но и даже оценить риски его развития.

Как оказалось, в крови людей есть соединения, которые повышаются в результате нарушения функции почек и вызывают эндотелиальную дисфункцию. Это в свою очередь приводит к развитию деменции.

«Нашей целью стала разработка объективного метода выявления деменции у пациентов с терминальной почечной недостаточностью, который учитывал бы не только клиническую оценку, но и патогенетические особенности заболевания почек и ассоциированных с ним осложнений», — пояснили учёные.

Когнитивные нарушения при хронической болезни почек возникают из-за накопления азотсодержащих веществ. Они перестают выводиться почками и оказывают токсическое действие на мозг и другие органы. Также в мозге усиливается работа биологически активных веществ, запускающих воспаление. На данный момент аналогов метода в России и зарубежных странах нет.