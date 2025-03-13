Суперфиналист «Лидеров России» сделал важные открытия для лечения рака

Победитель трека «Наука» четвёртого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», который является ключевым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», доктор медицинских наук Вадим Покровский занимается исследованием механизмов действия и противоопухолевой активности ферментов, разрушающих аминокислоты. В ходе своих научных работ он открыл два значимых биологических феномена, важных для лечения рака.

Учёный выяснил, как известные противоопухолевые ферменты могут ограничивать активность теломеразы, позволяющей клеткам бесконечно делиться, а также продемонстрировал, как в терапии функционируют фермент и пролекарство, вводимые непосредственно в опухоль. В частности, Вадим Покровский показал, что ферменты аспарагиназа и метиониназа могут быть использованы для лечения солидных опухолей, поскольку они не только участвуют в обменных процессах, но и регулируют транскрипцию генов теломеразы.

«В исследованиях, выполненных совместно с коллегами из ИБМХ им. В.Н. Ореховича, мы показали, что некоторые препараты аспарагиназы могут опосредованно прекращать деление раковой клетки через механизм регулирования генов теломеразы — фермента, активация которого заставляет клетку бесконтрольно делиться», — объяснил Вадим Покровский.

Он также проводит эксперименты на опухолевых моделях, созданных в его лаборатории, для изучения канцерогенеза и скрининга противоопухолевых препаратов. Его исследования сосредоточены на мутациях, приводящих к быстрому делению клеток. Одно из его открытий касается фермент-пролекарственной терапии, которая позволяет активировать нетоксичные субстраты непосредственно в опухоли, снижая токсическую нагрузку на организм.

За свои работы он был награждён премией Правительства Москвы для молодых учёных, а под его руководством защитились пять аспирантов. За последние два года Покровский и его команда опубликовали более 30 статей о создании опухолевых моделей и их использовании для оценки новых противоопухолевых агентов. Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ и привлёк более миллиона заявок из России и 150 стран мира.