Путин поддержал идею конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях»

Президент России Владимир Путин выразил поддержку фонду «Защитники Отечества» в его намерении организовать международный конкурс дизайна адаптивной одежды под названием «На крыльях». Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Обсуждение этого вопроса прошло на встрече Путина с сотрудницами фонда в Едином центре, который поддерживает участников СВО. Анна Цивилёва, статс-секретарь и заместитель министра обороны РФ, а также председатель фонда, отметила, что текущая ситуация на фронте требует нового подхода к реабилитационным программам для военнослужащих. По её словам, в стране необходимо формировать экосистему реабилитации, которая бы включала в себя не только технические устройства, но и адаптацию повседневной одежды.

«Иногда приходишь на встречу с героем, видишь – сидит молодой парень, красивый, протезы хорошие, одежда нарядная, а рукав у кофты разрезан, потому что протез в него не вставить. А человеку нужно ходить на работу, заниматься спортом», — подчеркнула Цивилёва.

В фонде считают, что одним из способов создания экосистемы реабилитации может стать конкурсное движение, которое объединит всех участников рынка адаптивной одежды — от крупных производителей с собственными розничными сетями до небольших ателье и самозанятых мастеров, а также конечных потребителей.

По мнению представителей организации, одежда должна отвечать множеству специфических требований, касающихся удобства, функциональности и образа жизни пользователей.