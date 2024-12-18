Суперфиналист «Лидеров России» организует труд медиков по спасению людей при ЧС

Суперфиналист четвёртого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Осипов руководит Федеральным центром медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ, главная задача которого – оперативное реагирование на ЧС и спасение жизни и здоровья людей. Об этом рассказал организатор конкурса АНО «Россия — страна возможностей».

Алексей Осипов. Обложка © АНО «Россия — страна возможностей»

«У центра много задач. Главная – это быстрое реагирование в случае чрезвычайных ситуаций, чтобы спасти жизни и сохранить здоровье людей. Врачи выезжают на место происшествия и оказывают экстренную медицинскую помощь как в догоспитальном периоде, так и усиливая стационары. В состав медицинских подразделений центра входят врачи скорой помощи, хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги и другие специалисты», — пояснил Осипов.

Алексей Осипов. Обложка © АНО «Россия — страна возможностей»

Центр участвует в ликвидации последствий ЧС как в России, так и за рубежом, включая такие резонансные события, как землетрясения в Сирии и Турции, взрыв заправки в Дагестане, наводнение в Оренбургской области. По словам управленца, чтобы механизм спасения работал, должны быть отработаны алгоритмы оказания медпомощи, для чего в центре регулярно проводятся учения. Например, в ходе крупномасштабных тренировок в аэропорту Шереметьево были отработаны основы взаимодействия с 13 смежными ведомствами, получены навыки организации помощи при массовом поступлении пострадавших.

«Сейчас ФЦМК курирует лечение 11 моряков, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, двое из них находятся в тяжёлом состоянии и при необходимости будут перевезены в больницы Краснодара», – добавил Алексей.

Он пришёл на конкурс «Лидеры России», чтобы проверить свои компетенции, а также взглянуть на современную медицину с позиции организатора и понять, что профессиональные успехи – это лишь часть большой работы. По словам Алексея, после конкурса у него расширился круг друзей, в том числе по его профессии, а также он защитил докторскую диссертацию, окончил EMBA, работал в международных научных проектах.

Алексей Осипов с отличием окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. Долгое время работал в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, на базе которого при поддержке наставника – главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергея Багненко – запустил пилотный проект в сфере неотложной онкологии для оказания экстренной хирургической помощи пациентам. Является членом Межрегиональной ассоциации по неотложной хирургии, Российского общества хирургии, Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ.