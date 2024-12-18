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18 декабря, 13:38

Суперфиналист «Лидеров России» организует труд медиков по спасению людей при ЧС

Алексей Осипов. Обложка © АНО «Россия — страна возможностей»

Алексей Осипов. Обложка © АНО «Россия — страна возможностей»

Суперфиналист четвёртого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Осипов руководит Федеральным центром медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ, главная задача которого – оперативное реагирование на ЧС и спасение жизни и здоровья людей. Об этом рассказал организатор конкурса АНО «Россия — страна возможностей».

Алексей Осипов. Обложка © АНО «Россия — страна возможностей»

Алексей Осипов. Обложка © АНО «Россия — страна возможностей»

«У центра много задач. Главная – это быстрое реагирование в случае чрезвычайных ситуаций, чтобы спасти жизни и сохранить здоровье людей. Врачи выезжают на место происшествия и оказывают экстренную медицинскую помощь как в догоспитальном периоде, так и усиливая стационары. В состав медицинских подразделений центра входят врачи скорой помощи, хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги и другие специалисты», — пояснил Осипов.

Алексей Осипов. Обложка © АНО «Россия — страна возможностей»

Алексей Осипов. Обложка © АНО «Россия — страна возможностей»

Центр участвует в ликвидации последствий ЧС как в России, так и за рубежом, включая такие резонансные события, как землетрясения в Сирии и Турции, взрыв заправки в Дагестане, наводнение в Оренбургской области. По словам управленца, чтобы механизм спасения работал, должны быть отработаны алгоритмы оказания медпомощи, для чего в центре регулярно проводятся учения. Например, в ходе крупномасштабных тренировок в аэропорту Шереметьево были отработаны основы взаимодействия с 13 смежными ведомствами, получены навыки организации помощи при массовом поступлении пострадавших.

«Сейчас ФЦМК курирует лечение 11 моряков, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, двое из них находятся в тяжёлом состоянии и при необходимости будут перевезены в больницы Краснодара», – добавил Алексей.

Он пришёл на конкурс «Лидеры России», чтобы проверить свои компетенции, а также взглянуть на современную медицину с позиции организатора и понять, что профессиональные успехи – это лишь часть большой работы. По словам Алексея, после конкурса у него расширился круг друзей, в том числе по его профессии, а также он защитил докторскую диссертацию, окончил EMBA, работал в международных научных проектах.

Алексей Осипов с отличием окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. Долгое время работал в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, на базе которого при поддержке наставника – главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергея Багненко – запустил пилотный проект в сфере неотложной онкологии для оказания экстренной хирургической помощи пациентам. Является членом Межрегиональной ассоциации по неотложной хирургии, Российского общества хирургии, Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ.

Наставник конкурса «Лидеры России. Политика» Клишас рассказал, что самое главное для участников
Наставник конкурса «Лидеры России. Политика» Клишас рассказал, что самое главное для участников

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. Очередной приём заявок на конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 27 ноября. Закроется он 24 января в 12:00.

Татьяна Миссуми
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