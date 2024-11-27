«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 14:13

Победитель 1-го конкурса «Лидеры России. Политика»: Участников учили слушать и слышать людей

Приём заявок на конкурс «Лидеры России. Политика» продлится до января

Фото © VK.com / «Лидеры России. Политика»

Фото © VK.com / «Лидеры России. Политика»

Приём заявок на участие во втором сезоне конкурса «Лидеры России. Политика» будет проходить с ноября по январь. Об этом сообщил на пресс-конференции 27 ноября первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

«Мы начинаем заранее, за два года до выборов в Госдуму. Требования к кандидатам: гражданство России, возраст от 21 до 55 лет, высшее образование не является обязательным», — отметил он.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте приёма заявок на конкурс «Лидеры России. Политика». Фото © Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте приёма заявок на конкурс «Лидеры России. Политика». Фото © Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Он уточнил, что процесс будет включать регистрацию участников, дистанционное тестирование и очный этап, по итогам которого будет отобрано 200 человек для обучения.

«В программе «Россия — страна возможностей» эффективно реализована система выявления попыток жульничества на дистанционном этапе. Она позволяет выявить, если за экраном находится несколько консультантов, что удаётся обнаружить в 99% случаев благодаря множеству факторов. На очном этапе, если у организаторов возникнут сомнения в добросовестности дистанционного тестирования, будет проведён повторный тест. Иногда это приводит к исключению участников», — добавил первый замглавы Администрации Президента.

Участникам предоставят больше времени для обучения: раньше программа длилась три месяца, теперь почти год. Это позволит организационной команде не спешить с оценками и тщательно проверить мотивацию участников и их готовность к командной работе.

Кириенко подчеркнул высокий статус наставников конкурса: это представители всех политических партий, руководители фракций, зампреды Совета Федерации и Госдумы, председатели ключевых комитетов и сотрудники Администрации Президента. Life.ru пообщался с победителем 1-го конкурса «Лидеры России. Политика», первым замгубернатора Томской области Андреем Дунаевым. Он рассказал, что сам конкурс заточен на то, чтобы выявить таланты и склонность участников к политической деятельности. А это, по признанию Дунаева, может быть очень непросто.

quote

Здесь требуются определённые качества, эмпатия, умение слышать и слушать людей. Потом проходит дополнительное обучение для победителей, которое ещё больше развивает их соответствующие компетенции. Многие мои коллеги по победе в этом конкурсе стали депутатами Государственной думы, депутатами региональных парламентов или, как в моём случае, первым заместителем губернатора, курирующего отрасль внутренней политики. На конкурсе было интересно, было динамично. Это требовало серьёзной мобилизации физических, эмоциональных сил и интеллекта.

Андрей Дунаев

Ещё одно важное приобретение, которое осталось у собеседника Life.ru после конкурса, — это появление большого количества новых друзей. По словам Дунаева, участники продолжают тесно общаться, помогать друг другу в сложных ситуациях и поддерживать друг друга.

VI Всероссийский форум «Дигория» стартовал в Подмосковье с обращения Путина
VI Всероссийский форум «Дигория» стартовал в Подмосковье с обращения Путина

Конкурс «Лидеры России. Политика» реализуется по поручению президента с целью выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями и мотивацией для законотворческой деятельности, а также для их дальнейшего обучения и развития в среде единомышленников.

Первый сезон конкурса стартовал в феврале и завершился в октябре 2020 года, по его итогам было определено 49 победителей. Каждый из них получил возможность работать с наставником и пройти программу развития общественно-политических лидеров, реализуемую Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления.

Выпускницы «Лидеров России» рассказали, как материнство помогает в работе
Выпускницы «Лидеров России» рассказали, как материнство помогает в работе

На сегодняшний день среди финалистов и победителей первого сезона конкурса двое являются сенаторами Российской Федерации, 18 человек — депутатами Государственной думы VIII созыва, трое входят в региональные парламенты, а двое — в городские думы региональных центров. Ещё 17 участников получили новые должности в других структурах. Например, победитель конкурса Максим Древаль возглавил Российское общество «Знание», а Роман Карманов стал руководителем Президентского фонда культурных инициатив.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • лидерыроссии
  • АНО "Россия — страна возможностей"
  • Другие новости
  • Сергей Кириенко
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar