Победитель 1-го конкурса «Лидеры России. Политика»: Участников учили слушать и слышать людей

Приём заявок на участие во втором сезоне конкурса «Лидеры России. Политика» будет проходить с ноября по январь. Об этом сообщил на пресс-конференции 27 ноября первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

«Мы начинаем заранее, за два года до выборов в Госдуму. Требования к кандидатам: гражданство России, возраст от 21 до 55 лет, высшее образование не является обязательным», — отметил он.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте приёма заявок на конкурс «Лидеры России. Политика». Фото © Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Он уточнил, что процесс будет включать регистрацию участников, дистанционное тестирование и очный этап, по итогам которого будет отобрано 200 человек для обучения.

«В программе «Россия — страна возможностей» эффективно реализована система выявления попыток жульничества на дистанционном этапе. Она позволяет выявить, если за экраном находится несколько консультантов, что удаётся обнаружить в 99% случаев благодаря множеству факторов. На очном этапе, если у организаторов возникнут сомнения в добросовестности дистанционного тестирования, будет проведён повторный тест. Иногда это приводит к исключению участников», — добавил первый замглавы Администрации Президента.

Участникам предоставят больше времени для обучения: раньше программа длилась три месяца, теперь почти год. Это позволит организационной команде не спешить с оценками и тщательно проверить мотивацию участников и их готовность к командной работе.

Кириенко подчеркнул высокий статус наставников конкурса: это представители всех политических партий, руководители фракций, зампреды Совета Федерации и Госдумы, председатели ключевых комитетов и сотрудники Администрации Президента. Life.ru пообщался с победителем 1-го конкурса «Лидеры России. Политика», первым замгубернатора Томской области Андреем Дунаевым. Он рассказал, что сам конкурс заточен на то, чтобы выявить таланты и склонность участников к политической деятельности. А это, по признанию Дунаева, может быть очень непросто.

Здесь требуются определённые качества, эмпатия, умение слышать и слушать людей. Потом проходит дополнительное обучение для победителей, которое ещё больше развивает их соответствующие компетенции. Многие мои коллеги по победе в этом конкурсе стали депутатами Государственной думы, депутатами региональных парламентов или, как в моём случае, первым заместителем губернатора, курирующего отрасль внутренней политики. На конкурсе было интересно, было динамично. Это требовало серьёзной мобилизации физических, эмоциональных сил и интеллекта. Андрей Дунаев

Ещё одно важное приобретение, которое осталось у собеседника Life.ru после конкурса, — это появление большого количества новых друзей. По словам Дунаева, участники продолжают тесно общаться, помогать друг другу в сложных ситуациях и поддерживать друг друга.

Конкурс «Лидеры России. Политика» реализуется по поручению президента с целью выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями и мотивацией для законотворческой деятельности, а также для их дальнейшего обучения и развития в среде единомышленников.

Первый сезон конкурса стартовал в феврале и завершился в октябре 2020 года, по его итогам было определено 49 победителей. Каждый из них получил возможность работать с наставником и пройти программу развития общественно-политических лидеров, реализуемую Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления.