VI Всероссийский форум «Дигория» стартовал в Подмосковье с обращения Путина

Торжественная церемония открытия VI Всероссийского форума «Дигория» состоялась 26 ноября в подмосковной Мастерской управления «Сенеж». Масштабное мероприятие стартовало с обращения президента России Владимира Путина, которое присутствующим зачитал начальник Управления по вопросам мониторинга и анализа соцпроцессов Александр Харичев. В своём послании участникам глава государства отметил, что подобные встречи призваны выработать новые подходы к проблемам, находящимися на острие общественного внимания.

«Именно в таких творческих, научных аудиториях, жарких спорах и дискуссиях рождаются свежие, нестандартные замыслы и инициативы», — выразил уверенность президент.

Как верно подметил российский лидер, следующие несколько дней участники форума проведут на пленарных заседаниях, сессиях, брифингах и мастер-классах, разбитых на пять направлений: «Социальные и креативные технологии», «Медиа и коммуникации», «Политическое образование и гражданское просвещение», «Политическая экспертиза» и «Политическая аналитика».

Главная миссия масштабного события — консолидация интеллектуальных усилий молодых учёных на благо Родины, уверен руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев. Только так наша страна сможет преодолеть возникшие перед ней вызовы, добавила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова.

«Находясь здесь, я испытываю гордость за то, что в России живёт столько молодых, активных людей, которые готовы развиваться, готовы предлагать нам идеи, помогать нам всем быть ещё сильнее», — призналась она.

Руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев. Фото © Предоставлено Life.ru

По словам члена-корреспондента РАН, доктора исторических наук Андрея Шутова, форум собрал специалистов социально-гуманитарного профиля из всех уголков России. Диалог между представителями разных научных школ и совместная работа способствуют продвижению национальных интересов страны, уверен политолог. Именно молодые учёные станут фундаментом развития государства в ближайшие годы, поддержал проректор «Сенежа» Сергей Бочаров.