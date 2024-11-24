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24 ноября, 17:38

Выпускницы «Лидеров России» рассказали, как материнство помогает в работе

24 ноября в России празднуют День матери. В честь этого события выпускницы конкурса управленцев «Лидеры России» рассказали, как дети мотивируют их на новые достижения и насколько важна мамина поддержка для любого руководителя.

Суперфиналистка пятого сезона Виолетта Ромэро дэ Торрэс — управляющий директор Radisson Hotel Group в России. Она стала первой женщиной в истории компании, которую назначили на должность такого уровня. Ромэро дэ Торрэс отвечает за операционную эффективность предприятия. А ещё она не только менеджер, но также жена и мать двоих детей.

«Я уверена, что дети придают силы, их рождение — стимул продвигаться по карьерной лестнице. У меня двое школьников, и я могу сказать, что семья помогает быть более дисциплинированной и способствует личной продуктивности. То есть мы наблюдаем эффект синергии: дети мотивируют меня на достижения, управленческие навыки помогают лучше организовывать быт», рассказала она, добавив, что ей неважно, какое призвание выберут для себя её дети, лишь бы они выросли счастливыми.

Победительница четвёртого сезона конкурса Елена Комарова, мама троих детей, в 2024 году переехала с семьёй в Индию, чтобы возглавить филиал российского банка в Нью-Дели. Она отметила, что, будучи старшей дочерью в многодетной семье, с детства привыкла брать на себя ответственность и заботу о младших, что сделало для неё естественным совмещение ролей мамы и управленца. Елена подчеркнула, что лидерство включает не только умение руководить, но и заботу о людях, вдохновение и поддержку. По её мнению, совмещать работу и семью — это вызов для многодетных родителей, требующий чёткого распределения задач и делегирования обязанностей. Однако дома она старается быть любящей мамой и женой, считая, что в семье важнее искренность и поддержка, чем управленческие навыки. Её мечта — чтобы дети нашли свое предназначение и занимались тем, что приносит им радость, становясь самостоятельными и уверенными в себе людьми.

Суперфиналистка четвёртого сезона Елена Демиденко — яркий пример успешной женщины, которая исполняет роли матери, общественного деятеля и предпринимателя. Её активная деятельность в области консалтинга, а также руководство Комитетом по развитию женского предпринимательства в Приморском крае подчёркивают её стремление поддерживать и развивать женщин в бизнесе. Организация форумов и образовательных программ, таких как «Женщина в деле» и «Женщина может», показывает её приверженность к вовлечению женщин в экономику и созданию возможностей для их развития. Открытие музея биотехнологий на Дальнем Востоке — это ещё один шаг в сторону образования и популяризации науки среди молодёжи. Интересно, что Елена подчёркивает важность тайм-менеджмента как ключевого элемента в своей жизни. Чёткое планирование помогает ей эффективно управлять временем между работой и семьёй. Также вдохновение от детей стало важным фактором в её решении участвовать в конкурсе «Лидеры России», что подтверждает, как семья может влиять на карьерные достижения. Елена является примером для подражания, показывая, что можно успешно совмещать карьеру и семейные обязанности, при этом вдохновляя следующее поколение на лидерство и достижение собственных целей.

Ко Дню матери «Сказки народов России» пополнились историей о мамонтёнке в исполнении ANILEDA
Ко Дню матери «Сказки народов России» пополнились историей о мамонтёнке в исполнении ANILEDA

Ранее Life.ru рассказывал о том, как сегодня в Москве в честь Дня матери на Арбате организовали акцию с шапками даром для всех желающих. Прохожие могли заметить стол, украшенный табличкой с забавной надписью: «Надень шапку, порадуй маму».

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Предоставлена Life.ru

Юрий Лысенко
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