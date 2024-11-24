Выпускницы «Лидеров России» рассказали, как материнство помогает в работе

24 ноября в России празднуют День матери. В честь этого события выпускницы конкурса управленцев «Лидеры России» рассказали, как дети мотивируют их на новые достижения и насколько важна мамина поддержка для любого руководителя.

Суперфиналистка пятого сезона Виолетта Ромэро дэ Торрэс — управляющий директор Radisson Hotel Group в России. Она стала первой женщиной в истории компании, которую назначили на должность такого уровня. Ромэро дэ Торрэс отвечает за операционную эффективность предприятия. А ещё она не только менеджер, но также жена и мать двоих детей.

«Я уверена, что дети придают силы, их рождение — стимул продвигаться по карьерной лестнице. У меня двое школьников, и я могу сказать, что семья помогает быть более дисциплинированной и способствует личной продуктивности. То есть мы наблюдаем эффект синергии: дети мотивируют меня на достижения, управленческие навыки помогают лучше организовывать быт», — рассказала она, добавив, что ей неважно, какое призвание выберут для себя её дети, лишь бы они выросли счастливыми.

Победительница четвёртого сезона конкурса Елена Комарова, мама троих детей, в 2024 году переехала с семьёй в Индию, чтобы возглавить филиал российского банка в Нью-Дели. Она отметила, что, будучи старшей дочерью в многодетной семье, с детства привыкла брать на себя ответственность и заботу о младших, что сделало для неё естественным совмещение ролей мамы и управленца. Елена подчеркнула, что лидерство включает не только умение руководить, но и заботу о людях, вдохновение и поддержку. По её мнению, совмещать работу и семью — это вызов для многодетных родителей, требующий чёткого распределения задач и делегирования обязанностей. Однако дома она старается быть любящей мамой и женой, считая, что в семье важнее искренность и поддержка, чем управленческие навыки. Её мечта — чтобы дети нашли свое предназначение и занимались тем, что приносит им радость, становясь самостоятельными и уверенными в себе людьми.

Суперфиналистка четвёртого сезона Елена Демиденко — яркий пример успешной женщины, которая исполняет роли матери, общественного деятеля и предпринимателя. Её активная деятельность в области консалтинга, а также руководство Комитетом по развитию женского предпринимательства в Приморском крае подчёркивают её стремление поддерживать и развивать женщин в бизнесе. Организация форумов и образовательных программ, таких как «Женщина в деле» и «Женщина может», показывает её приверженность к вовлечению женщин в экономику и созданию возможностей для их развития. Открытие музея биотехнологий на Дальнем Востоке — это ещё один шаг в сторону образования и популяризации науки среди молодёжи. Интересно, что Елена подчёркивает важность тайм-менеджмента как ключевого элемента в своей жизни. Чёткое планирование помогает ей эффективно управлять временем между работой и семьёй. Также вдохновение от детей стало важным фактором в её решении участвовать в конкурсе «Лидеры России», что подтверждает, как семья может влиять на карьерные достижения. Елена является примером для подражания, показывая, что можно успешно совмещать карьеру и семейные обязанности, при этом вдохновляя следующее поколение на лидерство и достижение собственных целей.