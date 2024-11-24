Ко Дню матери «Сказки народов России» пополнились историей о мамонтёнке в исполнении ANILEDA

В честь Дня матери проект «Сказки народов России» «Движения Первых» пополнился «Сказкой о мамонтёнке» авторства Дины Непомнящей в исполнении певицы ANILEDA. Об этом говорится в телеграм-канале «Классного Радио».

Певица ANILEDA. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anileda.mp3

«Пусть мама услышит, пусть мама придёт». Песенку-то мы все знаем, да и мультик смотрели. Поэтому мы вас удивим... сказкой! Тем более есть повод — День матери. «Сказка о мамонтёнке» за авторством Дины Непомнящей поистине стала народной. Слушай или смотри её в исполнении певицы Anileda!» — говорится в публикации.

«Сказка о мамонтёнке», как и прочие выпуски проекта, опубликована в RuTube-канале «Классного радио «Движения Первых».