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24 ноября, 15:10

Ко Дню матери «Сказки народов России» пополнились историей о мамонтёнке в исполнении ANILEDA

В «Сказки народов России» добавили историю о мамонтёнке в исполнении ANILEDA

Кадр из мультфильма Фото © «Мама для мамонёнка». Реж. Олег Чуркин, сценарист Дина Непомнящая / Kinopoisk

Кадр из мультфильма Фото © «Мама для мамонёнка». Реж. Олег Чуркин, сценарист Дина Непомнящая / Kinopoisk

В честь Дня матери проект «Сказки народов России» «Движения Первых» пополнился «Сказкой о мамонтёнке» авторства Дины Непомнящей в исполнении певицы ANILEDA. Об этом говорится в телеграм-канале «Классного Радио».

Певица ANILEDA. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anileda.mp3

Певица ANILEDA. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anileda.mp3

«Пусть мама услышит, пусть мама придёт». Песенку-то мы все знаем, да и мультик смотрели. Поэтому мы вас удивим... сказкой! Тем более есть повод — День матери. «Сказка о мамонтёнке» за авторством Дины Непомнящей поистине стала народной. Слушай или смотри её в исполнении певицы Anileda!» — говорится в публикации.

«Сказка о мамонтёнке», как и прочие выпуски проекта, опубликована в RuTube-канале «Классного радио «Движения Первых».

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Напомним, что в честь Дня народного единства «Классное радио» запустило новый проект «Сказки народов России». В течение месяца популярные актёры, телеведущие и музыканты приходят на студию радиостанции, чтобы записать сказки в аудиоформате.

Юрий Лысенко
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